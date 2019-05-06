За прошедшую неделю пожары в Украине унесли жизни 22 человек

В течение прошедшей недели (с 29.04 по 05.05) пожары в Украине унесли жизни 22 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.



"Ликвидировано 965 пожаров, спасено на пожарах 16 человек и не допущено уничтожение огнем 385 зданий и 36 ед. техники. На пожарах погибли 22 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 182 тыс. грн", - говорится в сообщении.



С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 319 чрезвычайных происшествий. В результате принятых мер спасено 34 человека.



В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 222 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 71 тыс. 56 взрывоопасных предметов.



В течение недели на водных объектах погибло 14 человек.

