Компания Boeing знала о проблемах самолетов 737 MAX за год до первой авиакатастрофы

Специалисты Boeing выявили в 2017 году проблему с датчиками угла атаки самолетов 737 MAX, но посчитали, что она не повлияет на безопасность, объявила корпорация.



В заявлении отмечается, что компания сообщила об этом авиационным властям США после крушения 737 MAX в Индонезии в октябре 2018 года. После этой катастрофы Boeing подтвердила, что ошибка в программном обеспечении не влияет на безопасность.



Газета The Wall Street Journal сообщила, что после катастрофы в Индонезии компания Boeing дала авиакомпаниям «частичные и противоречивые объяснения» случившегося. После авиакатастрофы 737 MAX в Эфиопии, как отметило издание, корпорация «стала более откровенной».

