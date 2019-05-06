На выборах в Раду экзит-пол проведут Фонд "Демократические инициативы", КМИС и центр Разумкова

Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им.Александра Разумкова проведу экзит-пол на выборах в Верховную Раду Украины, сообщила директор Фонда"Деминициативы" Ирина Бекешкина.



"Наш проект не заканчивается – он будет продолжаться и до парламентских выборов. У нас уже есть финансирование на экзит-пол во время парламентских выборов. Доноры те же. Мы проведем несколько опросов и во время избирательной кампании", - сказала И.Бекешкина на пресс-конференции в понедельник в Киеве.



Она рассказала, что национальный экзит-пол во время выборов президента Украины 2019 года профинансировали Программа содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемая Агентством США по международному развитию USAID и осуществляемая Pact в Украине, представительство Европейского Союза в Украине, Международный фонд "Видрождення" и посольство Канады в Украине.

