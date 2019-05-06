Экипаж сгоревшего в "Шереметьево" самолета рассказал об обстоятельствах катастрофы

Члены экипажа рассказали, что катастрофе Superjet 100 предшествовала плохая погода.



"Мы взлетели, попали в тучу - был сильный град. В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро", - сказала в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) бортпроводница рейса SU1492 Татьяна Касаткина.



По ее словам, после жесткого приземления "люди стали соскакивать с кресел, продвигаться (к выходу - ИФ), хотя самолет был еще на скорости".









"Самолет остановился, началась эвакуация сразу же. Я выталкивала (на аварийный трап) пассажиров", - сказала Касаткина.



Со своей стороны командир экипажа Денис Евдокимов сообщил: "Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи и переход самолета не через компьютер, а напрямую - на аварийный режим управления".



"Не было радиосвязи. Удалось ее восстановить через аварийную частоту радиостанции, но она была кратковременной и прерывистой после включения режима самого передатчика. Несколько слов получалось сказать, после этого она пропадала и нужно было снова подключать", - сказал Евдокимов.



Накануне вечером самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, совершил аварийную посадку с полными топливными баками в аэропорту "Шереметьево", куда вернулся вскоре после взлета. На борту начался пожар.



Следствие сообщало о 41 погибшем в катастрофе, позднее глава Минздрава Вероника Скворцова подтвердила гибель 40 человек.









Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает три основные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.



Представитель "Аэрофлота" сообщил, что пассажиры Superjet эвакуировались за 55 секунд при нормативе в 90 секунд, а командир экипажа имел достаточный опыт полетов.

