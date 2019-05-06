Зеленский о трагедии в Шереметьево: мы соболезнуем, а еще ежедневно думаем о наших пленных

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский соболезнует близким жертв авиакатастрофы в московском аэропорту "Шереметьево" (РФ) и отмечает, что жизнь каждого человека должна быть главной ценностью, в частности, граждан Украины, находящихся в настоящее время в плену.



"Жизнь – это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в "Шереметьево". Погибших не вернуть. Мы соболезнуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.



В то же время он напомнил об украинцах, удерживаемых в России.



"А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизнь главной целью", - добавил В.Зеленский.



Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находилось 78 человек. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу, однако жертвами авиакатастрофы стали, по разным данным, 40 или 41 человек.



Следственный комитет (СК) расследует уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц), в рамках которого следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, других лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.



Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность



Как официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, по предварительной информации, в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево в Москве, пострадала гражданка Украины – она находится в больнице.

