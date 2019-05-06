В Украине ожидаются дожди и грозы

В ближайшие сутки, 7 мая, неустойчивую погоду на территории Украины будет определять атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр. Ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего востока, дожди, местами грозы, в западных, днем местами и в северных, центральных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом.



Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.



Температура в западных областях ночью 4-9°, днем 8-13°. На высокогорье Карпат ночью и днем заморозки 0-3°; на остальной территории ночью 10-15° тепла, днем 15-20°, на Левобережье 21-26°.



В Киеве - дожди, возможны грозы; температура ночью 12-14°, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 мая самая высокая температура днем была +29,2 в 1907, 1969 годах, самая низкая ночью +1,6 в 1912 году.



8 мая в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.



Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе 0-3°, днем 11-16° тепла. На остальной территории ночью 4-9°, днем 13-18°, в восточной части ночью 9-14°, днем 20-25°.



В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

