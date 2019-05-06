9 Мая на «Интере»: уникальные спецпроекты ко Дню Победы

День Победы – это праздник памяти, уважения и благодарности всем тем, кто встал на защиту Родины в Великой Отечественной войне. Это возможность еще раз сказать спасибо ветеранам за их великий подвиг и отдать дань памяти тем, кто остался на полях сражений, и тем, кто ушел уже в послевоенные годы. 9 Мая «Интер» традиционно подготовил для своих зрителей спецпроекты, посвященные Великому празднику.

Телемарафон «Наша Победа»

9 Мая на «Интере» начнется в 7:00 с многочасового марафона «Наша Победа». Ведущими прямого эфира будут Анастасия Даугуле и Роман Кадемин. Телезрителей ждут сюжеты об исторических битвах, которые изменили ход войны и приблизили нашу Победу. Об освобождении Киева, Харькова, Винницы, Одессы, Николаева. Журналисты «Интера» отправились в Германию, Венгрию, Австрию, Польшу, побывали в мемориальных комплексах, где в годы войны располагались концлагеря Аушвиц и Нойенгамме. Также в марафоне – эксклюзивное интервью из Лондона с участником Арктических конвоев. Истории детей, которые наравне со взрослыми боролись с фашизмом. Рассказы о подвиге Пинской флотилии и героизме десанта Ольшанского.

Кроме того, зрители узнают, как наша страна празднует День Победы. В рамках марафона состоятся прямые включения из разных городов Украины, а также трансляция акции «Никто не забыт. Ничто не забыто» из Киева, во время которой люди пройдут маршем памяти с фотографиями своих родственников-фронтовиков.

Военная драма «Ни шагу назад!»

В 15:00 в эфире «Интера» – премьера 6-серийной военной драмы «Ни шагу назад!». Это история о девушках-диверсантках, юность которых прошла на войне. После краткосрочной военной подготовки их отправляют в тыл врага – фактически на верную смерть… В главных ролях – Валентина Попова, Гела Месхи, Мария Шукшина, Федор Гуринец, Анастасия Зюркалова, Шорена Шония. Режиссеры – Дмитрий Сорокин, Жора Фероренко.

Действие сериала разворачивается во время Великой Отечественной войны. Главная героиня – Тошка Лыткина – наивная деревенская девочка, которая искренне любила всех без исключения людей. Во время вражеского авианалета у нее на глазах погибла вся деревня, в том числе – ее мать и младший брат. Тошка чудом выжила, но осталась круглой сиротой: ее отца убили на фронте в первые дни войны. После этой трагедии жизнерадостная простушка научилась ненавидеть. Она решила пойти на войну, чтобы убить Гитлера и отомстить за родных. Но суровый майор по фамилии Рай посчитал 16-летнюю девушку слишком юной, чтобы отправлять на фронт. И тогда Лыткина решила доказать, что ради своей цели способна совершить невозможное, например, спрыгнуть с самолета без парашюта! Семь раз она умирала – и стреляли в нее, и расстреливали, и ядом травили, – но живучая и везучая Тошка оставалась невредимой и продолжала совершать героические подвиги в тылу врага. Отчаянно сражаясь с немцами, Тошка вела свою собственную войну. Войну со смертью! И в этой войне она научилась сильнее любить – жизнь и хороших людей. Именно на войне Тошка впервые полюбила по-настоящему...

По словам режиссера-постановщика Дмитрия Сорокина, в основе сюжета сериала – фрагменты реальных историй о подготовке диверсионных женских групп по ускоренной программе в начале 1941-1942 годов.

Концерт «Победа. Одна на всех»

В 20:30 смотрите главное событие дня на «Интере» – большой концерт «Победа. Одна на всех». Телезрителей ждет настоящий праздник с яркими постановками и неожиданными творческими решениями.

9 мая любимые военные песни и современные произведения о войне прозвучат в исполнении популярных украинских артистов – Таисии Повалий, Ирины Билык, Надежды Мейхер, Владимира Гришко, Златы Огневич, Виталия Козловского, Милы Нитич, Влада Сытника, Андрея Кравчука, Наталии Бучинской, Сергея Гладыра, Наталии Валевской, Ивана Березовского, Алины Башкиной, групп «Братья Карамазовы», «Авиатор», «Анна-Мария».

Всего в концерте 29 номеров. Каждый из них – отдельная история со своей драматургией. Знаменитые песни о войне зазвучат по-новому благодаря современным аранжировкам, необычным постановкам и спецэффектам.

Ведущие концерта – Андрей Доманский и Анастасия Даугуле – со сцены расскажут пронзительные истории о войне, которая не щадила ни мужчин, ни женщин, ни детей. Во время концерта сложно было сдержать эмоции и ведущим, и артистам, и зрителям. Ведь свидетели тех событий – ветераны Великой Отечественной войны – находились в зале.

Документальный проект «Люди Победы. Наше дело правое!»

В 23:00 на «Интере» – премьера документального проекта «Люди Победы. Наше дело правое!». Его героями стали ветераны, чьи истории вошли в четвертый том уникальной книги-фотоальбома «Люди Победы», который увидел свет накануне 9 Мая. В этих лицах, судьбах, историях – правда о войне и Победе.

Творческая команда проекта не только записала интервью с ветеранами, но и побывала в местах, где они воевали: в крепости Глогау, в Познанской Цитадели, на Имперском мосту в Вене и даже у Рейхстага в Берлине. Ведь многие герои четвертого тома в составе разных фронтов освобождали Европу: Польшу, Венгрию, Чехословакию, шли на Берлин. Один из героев проекта – Георгий Дмитриевич Чижевский – встретил Победу на ступеньках Рейхстага и мечтал побывать в мирном Берлине, и, как тогда, в 1945-м, помолчать у этого здания и вспомнить всех, кто погиб в Великой Отечественной. Благодаря съемочной группе «Интера» его мечта осуществилась.

Герои этого документального проекта часто приписывали себе несколько лет, чтобы их взяли на фронт. Защищая Родину, они не жалели себя, рисковали жизнью, потому что понимали: «Наше дело правое!» Эти люди завоевали для нас Победу. И долг каждого из нас – хранить память об их героизме.