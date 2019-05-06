Месси подобрал футболистов для «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы клуб усилил позиции вратаря, центрального защитника и нападающего. Об этом сообщает Don Balon.



По информации издания, аргентинец подобрал кандидатов на каждую позицию. Он считает нужной покупку вратаря амстердамского «Аякса» Андре Онаны и защитника этой команды Маттейса де Лигта. Из числа форвардов называются кандидатуры Луки Йовича («Айнтрахт», Франкфурт) и Ирвинга Лосано (ПСВ, Эйндховен).



В конце апреля с подобной просьбой к руководству «Ювентуса» обратился нападающий Криштиану Роналду. Он составил список из шести футболистов, которых, по его мнению, должны купить туринцы. В числе прочих в него попал де Лигт.



Месси в этом сезоне уже стал чемпионом Испании в составе «Барселоны». Также команда продолжает выступление в Лиге чемпионов. В первом полуфинальном матче каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счетом 3:0, аргентинец оформил дубль.

