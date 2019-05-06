Фанаты «Мстителей» пообещали священнику место в аду из-за спойлера

Во время проповеди пастырь заспойлерил важный сюжетный поворот последней части супергеройской саги «Мстители: Финал», чем вызвал шквал недовольства слушающей его толпы. Видео с речью мужчины было опубликовано на портале Reddit пользователем taleofthreekings.



Далее следуют спойлеры к фильму «Мстители: Финал».



В начале ролика пастырь обратился к толпе. Рассуждая о волнующих подростков темах, мужчина упомянул заключительную часть кинофраншизы «Мстители». «Возможно, сейчас вы обсуждаете фильм "Мстители: Финал" и то, как умер Железный человек», — заявил проповедник. Реакция слушателей не заставила себя долго ждать, в зале поднялся крик. В ответ мужчина напомнил, что с момента премьеры прошла целая неделя, так что он сэкономил 12 долларов тем, кто еще не успел посмотреть картину.



Под видео с проповедью фанаты «Мстителей» пообещали священнику место в аду. «Это билет в один конец до ада. Грех, который не может быть прощен никогда», — прокомментировал ролик пользователь marvelfanhere. Другие юзеры отметили, что из-за таких проповедей подростки утратят веру в Бога. «Пастыри ненавидят его! Наглядный пример того, как за несколько минут превратить тысячу детишек в атеистов!» — написал 1fastman1. А NexoNerd101 напомнил об избиении мужчины, который выкрикивал спойлеры к этому фильму около входа в кинотеатр: «Он явно не видел видос про паренька из Гонконга, которого избили за спойлеры к "Финалу"».

