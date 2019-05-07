"Нафтогаз" пожаловался в ЕК на "Газпром" из-за "Северного потока-2"

"Нафтогаз Украины" подал жалобу в Европейскую комиссию в связи со строительством "Северного потока — 2", заявил исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.



На своей странице в Facebook он написал, что это связано с антиконкурентными действиями "Газпрома".



По словам Витренко, в своей жалобе "Нафтогаз" подробно анализирует, как "благодаря "Северному потоку — 2", блокированию виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию".



Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.

