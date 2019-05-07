Журналист и телеведущий Савик Шустер вернулся на Украину

Журналист и телеведущий Савик Шустер, как и писала "Страна", прилетел рейсом Рим - Киев вчера в 17.25. "Страна" встретила его в аэропорту "Борисполь".



Савик Шустер вышел через ЗОД (зал официальных делегаций) в терминале "В".



В декабре 2016 года телеканал Шустера "3s.tv" объявил о прекращении работы из-за финансовых трудностей. На этом деятельность журналиста на Украине временно прекратилась. Перед этим у Шустера были проблемы с разрешением на работу.



Суд признал незаконной налоговую проверку студии Шустера в 2015 году.



Напомним, что после трех лет судебных разбирательств Верховный суд Украины принял окончательное решение по делу "Савик Шустер Студии", отменив ей штраф налоговой инспекции в 13 млн грн.

