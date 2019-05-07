Война накормит? Выплаты к 9 мая получат не только ветераны

По традиции к 9 мая правительство выплачивает ежегодную разовую помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. Так она называется. На самом деле, если внимательно изучить список получателей, то окажется, что самые большие выплаты у “особо заслуженных перед государством”. Это депутаты, чиновники, олимпийцы, орденоносцы. Скромнее суммы получат участники революции достоинства, АТО и ОУН-УПА. А меньше всех – вдовы и узники концлагерей.



В прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман решил в целях пиара написать на Facebook о том, какой Кабмин молодец, что платит премию ко Дню победы, и отметил, что “по состоянию на 7 мая 2018 года в Украине проживает около 450 тысяч ветеранов Второй мировой войны”.



В соцсетях это подняло волну недоумения. Появились комментарии типа:



«Простите, а ничего, что у нас по данным Госстата мужчин старше 90 включительно (то есть тех, кому в 1945-м было 17) всего до 50 тысяч в лучшем случае?



Я таки извиняюсь.



Самому молодому ветерану должно быть не меньше 90 лет.



При этом согласно данным сайта Госстата на 2017 год в Украине проживало лиц в возрасте 90 лет и старше ВСЕГО ТОЛЬКО 202 тысячи человек.



Думаю, понятно, что далеко не все они ветераны.



Владимир Борисович, вас или обманули, или вы выплатили почти миллиард гривен непонятно кому. Ну или объясните, как вы считали и кому выплачивали бюджетные деньги?».



Дискуссия пошла дальше и выяснилось, что жертв нацистских преследований (тех, кто прошел концлагеря, включая детей) до сегодняшнего дня дожило всего 2 381 человек. Почему же такая большая цифра ветеранов войны? Конечно, дай Бог всем сил и здоровья перешагнуть и столетний рубеж, но мы хорошо понимаем – это мало кому удается.



Ладно, на Украине есть еще дети войны – те, кому на время окончания (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было меньше 18 лет. Они имеют 25-процентную скидку по оплате жилья при условии низкого дохода и доплату к пенсии 7% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (около 70 грн.). Соцсети допустили, что Гройсман их тоже зачислил в “ветераны”.



Источник, близкий к Минсоцполитики, утверждает, что в списках на получение выплат около 1,2 млн. человек. И это далеко не ветераны ВОВ. Так, согласно распоряжению правительства от 20 марта 2019 года, самые крупные выплаты – в 3850 грн. получат граждане с особыми заслугами перед отечеством. Ту же сумму получат инвалиды войны I группы. Инвалидам же II группы насчитают по 3400 грн., а III группы – 2950 грн.

Меня интересуют вопросы, на которые мы не нашли ответа, как урегулирован статус пацанов-срочников, которые часами стояли в заграждении на холоде и тупо отморозили почки. Или сотрудников органов правопорядка, которые стали инвалидами. Не говоря уже о случайных прохожих, пострадавших от взрывчатых веществ, избитых и покалеченных без повода. Дали кому-то из них статус инвалида войны или нет?

Не так уж много осталось у нас ветеранов в прямом смысле слова. Зачем размывать их ряды ради увеличения статистической отчетности по выплатам помощи? Может, все дело в том, что в списках, где больше миллиона имен, легче “затерять ошибочку”, чем в списке из 40 тыс. человек? Опять мухлюем? Война всех накормит? Я не утверждаю. Я спрашиваю...



Как написал кто-то в комментариях: “На освобожденных территориях, оставалось много заминированных площадей, и для разминирования приходилось привлекать 14-летних пацанов... Другого выхода не было... в партизанских отрядах были тоже подростки, и "сын" полка, также были дети, разведчики, тоже немало было детей... Там была Война...”.Это было в прошлом году. В нынешнем мы решили проявить любопытство и поинтересоваться, сколько же человек получат выплаты к 9 мая? Думали, цифра будет меньше той, которую в 2018-м озвучил премьер – все-таки время не щадит ветеранов.Ан нет. Источник, близкий к Минсоцполитики, утверждает, что в списках на получение выплат около 1,2 млн. человек. И это далеко не ветераны ВОВ. Так, согласно распоряжению правительства от 20 марта 2019 года, самые крупные выплаты – в 3850 грн. получат граждане с особыми заслугами перед отечеством. Ту же сумму получат инвалиды войны I группы. Инвалидам же II группы насчитают по 3400 грн., а III группы – 2950 грн.Попытка поинтересоваться статистикой, сколько у нас проживает инвалидов I группы именно Великой Отечественной (или Второй Мировой войны, называйте, как хотите), не увенчалась успехом. Оказалось, что никакого специального учета не ведется, удостоверений или нагрудных знаков нет, да и самого юридического статуса ветерана войны не существует. Есть участники боевых действий. Всех, какие только были за последние 80 лет. Причем перечень менялся в зависимости от текущей идеологии.Например, в 90-е участниками боевых действий (помимо ветеранов ВОВ и финской войны) признали тех, участвовал в подавлении антисоветского восстания в Будапеште (1956 год) и Чехословакии (1968 год); помогал Северной Корее (1950-1953 гг.), Камбодже в (1970 году), Вьетнаму, Анголе, Кубе и, само собой разумеется, Афганистану.Именно “афганцы” лидировали по численности среди получающих пенсии в качестве участников боевых действий. До 2014 года в Украине их насчитывалось 812 тыс. человек. Теперь к ним добавились 326 тыс. участников АТО-ООС (2014-2018 гг.) – военные, Нацгвардия, МВД, СБУ, пограничники, ГСЧС и т.п.Также недавно у нас упростили процедуру получения статуса “детей войны” для донецких и луганских детей, которые пережили ужасы недавних событий. До 2018 года “детьми войны” признавали только тех, кто получил ранения. И это выборочно. Несколько лет шла борьба переселенцев с государством за расширение критериев, и теперь детей признают потерпевшими, даже если они имеют только диагностированные психологические травмы в результате боевых действий. В самом деле, ребенок, на глазах которого снаряд разорвал его маму, никогда этого не забудет. Но на выплаты в 10 прожиточных минимумов могут претендовать только те детишки, чья травма (в том числе и психологическая) подтверждена судмедэкспертизой.Ладно, к тем, кто прошел или даже увидел вблизи войну, нет и не может быть вопросов. Они побывали “в гостях в аду”. То же самое касается вдов и сирот. Оказавшихся в плену, в концлагерях, хлебнувших горя на принудительных работах. Кстати, у них самые копеечные выплаты – чуть больше пятисот и восьмисот гривен.В 2017 году статус участника боевых действий предоставили “майдановцам” – героям борьбы против режима Януковича. Не знаю, сколько их насчитали официально, но тех, кто получил с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года телесные повреждения всех типов (тяжкие, средней тяжести и легкие), около тысячи человек.Меня интересуют вопросы, на которые мы не нашли ответа, как урегулирован статус пацанов-срочников, которые часами стояли в заграждении на холоде и тупо отморозили почки. Или сотрудников органов правопорядка, которые стали инвалидами. Не говоря уже о случайных прохожих, пострадавших от взрывчатых веществ, избитых и покалеченных без повода. Дали кому-то из них статус инвалида войны или нет? Не знаю.В 2018 году Верховная Рада предоставила воинам Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских националистов (ОУН) статус участников боевых действий. Он распространяется и на тех, кто находился в вооруженных подразделениях УПА (“классической”), УПА Тараса Боровца (Бульбы) "Полiська Сiч", Украинской народной революционной армии, Украинской военной организации и Организации народной обороны "Карпатська Сiч". Вроде всех перечислили. Никого не забыли. Эти люди тоже получат выплаты к 9 мая. Как все УБДшники – 1295 грн.Инвалидам III группы дадут по 2950 грн. Инвалидам II группы – по 3400 грн. Самые крупные выплаты в 3850 грн. получат инвалиды войны I группы и граждане с особыми заслугами перед отечеством. На этой многочисленной категории я хочу остановиться отдельно. Кто такие “особо заслуженные”? Условно я бы разделила их на три категории. Первая – герои без вопросов. При Союзе ордена кому попало не давали, так что случайных людей тут нет.Это:Герои Украины;лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;Герои Советского Союза;Герои Социалистического Труда;лица, награжденные орденом Ленина;лица, награжденные орденом Славы трех степеней;лица, имеющие орден Трудовой Славы трех степеней;лица, награжденных четырьмя и более орденами Украины и бывшего Союза ССР;лица, награжденные четырьмя и более медалями “За отвагу”;полные кавалеры ордена “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР”;лица, отмеченных почетным званием Украины, бывших Союза ССР и Украинской ССР “народный”.Дальше – люди, хоть и заслуженные, но никакого отношения к доблестному подвигу советского народа в ВОВ не имеющие. За что им премии?Это:Матери, родившие 10 и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста (кто-то может объяснить, почему именно шестилетнего? – автор);победители Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы;космонавты, осуществившие полет в космос (увы, только один такой пенсионер у нас был и в прошлом году умер – Леонид Каденюк, – автор);члены летно-испытательных экипажей самолетов;лица, отмеченные почетным званием Украины, бывших Союза ССР и Украинской ССР “заслуженный”;И, наконец, третья группа премированных, которая больше всех нуждается в единовременной прибавке к пенсии (и так, как правило, не маленькой) в размере 3850 грн.Это:народные депутаты Украины;депутаты бывших Верховных Советов Союза ССР и Украинской ССР;члены Кабинета Министров Украины;члены правительства бывшей Украинской ССР;депутаты четырех и более созывов ВС АР Крым, областных, Киевского и Севастопольского городских советов, лица, которым до 1 января 1992 года были установлены персональные пенсии республиканского значения;депутаты четырех и больше созывов районных, районных в городах советов городов областного значения в Украине и в бывшей Украинской ССР;лица, награжденные Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР или Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР.Заметим, что эта категория получает почти в 6 раз больше, чем бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, дети партизан и подпольщиков, вдовы и вдовцы умерших участников боевых действий и т.д. Справедливо ли это? Можно не отвечать. Просто так спрашиваю. Риторически.Специалисты, с которыми мы консультировались, разводят руками. Дескать, надо унормировать понятие "ветеран" и определение статуса УБД. Возможно, отделить одних воевавших от других. Матерей-героинь можно было бы премировать на День матери (если мы уже не хотим принимать во внимание 8 марта). “Афганцев” – на день вывода войск 15 февраля. “Майдановцев” – 21 февраля. Ну, в самом деле, какое отношение они имеют к ВОВ? Насчет ОУН-УПА я промолчу. Если так уже надо им дополнительное пособие выплатить, то всегда найдется дата, которую можно подтянуть под такое дело.Нечестно сгребать в одну кучу всех, кто причастен и не причастен к Великой Отечественной. Тех, кто освобождал Киев в 1943-м, и тех, кто бросал “коктейли Молотова” за евроинтеграцию в 2014-м.Не так уж много осталось у нас ветеранов в прямом смысле слова. Зачем размывать их ряды ради увеличения статистической отчетности по выплатам помощи? Может, все дело в том, что в списках, где больше миллиона имен, легче “затерять ошибочку”, чем в списке из 40 тыс. человек? Опять мухлюем? Война всех накормит? Я не утверждаю. Я спрашиваю...