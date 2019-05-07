НАБУ завело дело против Парубия

НАБУ завело дело против Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием, сообщили во вторник в ведомстве агентству "Украинские новости". Ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело в отношении Парубия по подозрению превышения им служебных полномочий.

В свою очередь, пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев заявил, что возбуждение уголовного дела против спикера Рады является фейком.

"По делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением - ред.), частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса (Нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом - ред.)", - говорится в ответе бюро на запрос агентства.

Санкции этих статей предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

По информации Антикоррупционного бюро, в настоящее время ведется досудебное расследование.