НАБУ завело дело против Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием, сообщили во вторник в ведомстве агентству "Украинские новости". Ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить дело в отношении Парубия по подозрению превышения им служебных полномочий.

В свою очередь, пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев заявил, что возбуждение уголовного дела против спикера Рады является фейком.



"По делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением - ред.), частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса (Нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом - ред.)", - говорится в ответе бюро на запрос агентства.



Санкции этих статей предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет



По информации Антикоррупционного бюро, в настоящее время ведется досудебное расследование.

