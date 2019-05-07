Местные бюджеты за год выросли почти на четверть

Местные бюджеты в январе-апреле этого года достигли 84,1 миллиарда гривен. Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил на своей странице в Facebook.



"За четыре месяца 2019 года местные бюджеты выросли до 84,1 млрд грн. Прирост поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года +21,6% или почти 15 млрд грн", - сообщил Зубко.



По приведенным им данным, наибольший прирост - по налогу на доходы физических лиц - 49,4 млрд грн (прирост 9,5 млрд грн или +23,9%). Самые высокие темпы: Донецкая (31,2%), Киевская (29,4%), Тернопольская (26,3%) области.



Единого налога поступило 11,7 млрд грн (+2,2 млрд грн или +23,4%).



Платы за землю поступило 10,2 млрд грн, что на +1,9 млрд грн (или на +23,6%) больше аналогичного периода прошлого года. Самые высокие темпы прироста обеспечили Закарпатская (59,2%), Луганская (42,8%), Ровенская (39,3%) области.



Фактические поступления налога на недвижимое имущество - 1,7 млрд грн (прирост +32,8%).

