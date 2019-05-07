Создатели Игры престолов объяснили стакан кофе в кадре

Американский телеканал HBO высказался по поводу киноляпа, который заметили поклонники сериала Игра престолов в четвертом эпизоде финального сезона. Создатели проекта отреагировали на шутки в Сети с юмором. Об этом пишет Buzzfeed.



"Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай", - отметил один из представителей команды, создавшей сериал.



Известно, что поводом для шуток стал стакан из кофейни Starbucks, который был замечен в одной из сцен четвертого эпизода.



Киноляп также прокомментировала исполнительный продюсер сериала Берни Колфилд. Она также отреогировала иронической репликой: "Как вы знаете, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks".



Также продюсер подчеркнула, что проколы подобного рода для проекта - редкость.

