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В Японии создают пластик, растворяющийся в океане
Правительство Японии окажет поддержку национальным производителям, которые разрабатывают виды пластика, растворяющегося в океане.
Об этом сообщает NHKWorld-Japan.
Биоразлагаемые виды пластика, созданные химическими компаниями Японии, Германии и Италии, привлекают к себе внимание, поскольку загрязнение моря пластиковыми отходами стало серьезной проблемой мирового масштаба.
Благодаря, в частности, ферментам, вырабатываем океанскими микроорганизмами, эти новые виды пластика разлагаются на воду и двуокись углерода.
Однако такие виды пластика составляют лишь малую часть из приблизительно 10 млн т пластмасс, производимых в стране.
Официальные представители Министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассказали, что правительство будет работать вместе с компаниями для выработки международных стандартов в отношении этих новых биоразлагаемых пластмасс и попытаться таким образом способствовать расширению объемов продаж национальных производителей по всему миру.
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В настоящее время технические стандарты для такого пластика свои у каждого производителя.
Официальные представители также пообещали, что государственные исследовательские учреждения окажут поддержку исследованиям и разработкам, которые ведут частные предприятия.