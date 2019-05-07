В Японии создают пластик, растворяющийся в океане

Правительство Японии окажет поддержку национальным производителям, которые разрабатывают виды пластика, растворяющегося в океане.



Об этом сообщает NHKWorld-Japan.



Биоразлагаемые виды пластика, созданные химическими компаниями Японии, Германии и Италии, привлекают к себе внимание, поскольку загрязнение моря пластиковыми отходами стало серьезной проблемой мирового масштаба.



Благодаря, в частности, ферментам, вырабатываем океанскими микроорганизмами, эти новые виды пластика разлагаются на воду и двуокись углерода.



Однако такие виды пластика составляют лишь малую часть из приблизительно 10 млн т пластмасс, производимых в стране.



Официальные представители Министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассказали, что правительство будет работать вместе с компаниями для выработки международных стандартов в отношении этих новых биоразлагаемых пластмасс и попытаться таким образом способствовать расширению объемов продаж национальных производителей по всему миру.

Читайте также: Биопластик так же вреден для природы, как и обычный



В настоящее время технические стандарты для такого пластика свои у каждого производителя.



Официальные представители также пообещали, что государственные исследовательские учреждения окажут поддержку исследованиям и разработкам, которые ведут частные предприятия.

