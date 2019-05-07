США введут повышенные пошлины на китайские товары с 10 мая

Пошлины США на группу китайских товаров общей стоимостью $200 млрд будут повышены с 10 до 25% в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона. Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, передает "Интерфакс".



Он отметил, что повышение пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение. "В течение последней недели или около того мы наблюдали эрозию обязательств со стороны Китая, я бы сказал, отступление от обязательств, которые уже были приняты и зафиксированы как договоренности", - утверждает Лайтхайзер.



Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но, по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление".



Ранее о решении повысить пошлины на импортируемую из Китая продукцию заявил президент Дональд Трамп. Объясняя свое решение, он написал в воскресенье в Twitter: "Торговая сделка с Китаем продвигается, но слишком медленно, так как они пытаются поменять договоренности. Нет!".



Он также предупредил о возможном в ближайшем будущем введении 25-процентных пошлин на весь остальной китайский экспорт в США.

