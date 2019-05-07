Twitter расширил возможности ретвитов

Пользователи соцсети Twitter смогут делать ретвиты, добавляя фотографии, видеофайлы или GIF-анимации.



Об этом The Verge сообщил пресс-секретарь соцсети.



"Мы поняли, что людям было сложно быстро понять весь смысл ретвита с дополнительными медиа файлами (такие как фотографии, видеофайлы или GIF-анимации - ред.) через оформление самого ретвита, ведь по сути вместе находились два больших твита. Для решения проблемы Twitter уменьшает размер оригинального твита, а добавлены медиа файлы будут иметь обычный размер”, - сказал он.



Отмечается, что функция уже доступна для пользователей операционных систем Android и iOS, а также для мобильных версий соцсети Twitter.



