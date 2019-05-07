На Украине пройдут дожди

В ближайшие сутки, 8 мая, атмосферные фронты принесут на Украину дожди, но днем в большинстве районов Правобережья осадки почти прекратятся, прохладный воздух постепенно вытеснит тепло на восток Украины. Ожидаются дожди, местами грозы, ночью в Карпатах мокрый снег, днем в большинстве районов Правобережья без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточной части днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°, на остальной территории 6-11° тепла; днем 12-18°. В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 18-23°, в Луганской области до 26°.



В Киеве ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 мая самая высокая температура днем была +28,2° в 1907 году, самая низкая ночью +0,5° в 1953 году.



9 мая - кратковременные дожди, местами грозы, лишь в западных, Винницкой, ночью и в Житомирской, Киевской областях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-10° (в западных областях 1-6° тепла, на почве заморозки 0-3°), днем 14-19° тепла; в восточной части ночью 8-13°, днем 16- 21°.



В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 15-17°

