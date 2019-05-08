Кириллу Вышинскому продлили арест

Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский. "Продлили срок содержания под стражей до 22 июля. Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали", — сообщил Доманский. По словам юриста, заседание суда продолжается, зачитывается обвинительный акт.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.