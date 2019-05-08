Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский. "Продлили срок содержания под стражей до 22 июля. Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали", — сообщил Доманский. По словам юриста, заседание суда продолжается, зачитывается обвинительный акт.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.



Журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.



Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.



Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

