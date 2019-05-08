В ЛНР открыли еще 17 пунктов приема документов на гражданство России

В самопровозглашенной Луганской народной республике открылись еще 17 подразделений для приема заявлений на получение гражданства РФ, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.



Шестого мая главное отделение миграционной службы ЛНР начало прием заявлений на получение гражданства РФ.



"Для реализации права жителей ЛНР обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, 7 мая текущего года, в Луганской народной республике начали свою работу 17 подразделений миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД ЛНР", - сообщили в ЦОС МВД.



В ведомстве добавили, что прием граждан будет проходить согласно графику работы подразделений миграционной службы.



Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

