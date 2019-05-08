Савченко предложила себя на пост главы Минобороны или МИД

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, считает, что при новом президенте она могла бы возглавить военное ведомство или МИД. "Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

Отвечая на вопрос, общалась ли она с новоизбранным президентом, Савченко сказала: "У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась".



В 2016-м Савченко в России приговорили к 22 годам заключения за причастность к убийству журналистов в Донбассе в 2014 году.



В мае 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину.



Бывшая военнослужащая пользовалась высокой популярностью на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.



Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест.



По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.



В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.

