Стоматологические услуги в Санкт-Петербурге

Клиника ECONOMSTOM – это прогрессивная стоматология Санкт-Петербурга, где работают высококвалифицированные стоматологи разных направлений, способные вылечить любые проблемы с зубами и вернуть красоту улыбки. Стоматология предлагает уникальные и современные методы лечения, протезирования, имплантации зубов, которые помогают создать безупречную улыбку даже при отсутствии собственных зубов.

Перечень предоставляемых услуг в стоматологической клинике

Специалисты клиники предоставляют услуги с использованием современного стоматологического оборудования и материалов, позволяющие восстановить собственные зубы, создать максимально приближенные по оттенку протезы. Одной из популярных технологий восстановления зубов сегодня выступает установка виниров, при помощи которой можно защитить собственные зубы от разрушений и повреждений, а также обеспечить эстетический эффект.

Для установки виниров, пломб, протезов используются материалы и смеси, которые не темнеют со временем, не утрачивают прочность и не подвергаются негативному воздействию смены температуры пищи. В сложных случаях, при разрушенных зубах, применяются комбинированные технологии – использование коронок с винирами, а также имплантация зубов. В клинике работают сертифицированные стоматологи-ортопеды, хирурги, терапевты, которые вылечат любые проблемы с зубами и избавят от эстетических проблем.

Стоматологическая клиника «ECONOMSTOM» предоставляет комплекс стоматологических услуг:

челюстно-лицевая хирургия,



имплантология,



изготовление протезов,



ортопедия,



терапия и уход за полостью рта,



установка брекетов,



щадящее отбеливание зубов,



лечение пародонта.

Почему стоит обратиться в клинику за стоматологическими услугами

Несомненным преимуществом стоматологии выступает решение сложных случаев, когда пациенту требуется протезирования зубов с индивидуальным подходом. В штате работают лучшие стоматологи, которые имеют огромный опыт работы в отечественных и зарубежных клиниках, постоянно повышают уровень квалификации, ознакомляются с новейшими технологиями и материалами.

В клинике проводятся сложнейшие комплексные операции, начиная от установки имплантов и заканчивая реставрацией или полным восстановлением зубного ряда. Все услуги предлагаются по привлекательной стоимости, благодаря индивидуальному подходу в каждом конкретном случае стоимость рассчитывается для каждого пациента отдельно. Для проведения процедур используется прогрессивное оборудование от лучших мировых производителей, обеспечивающее в комплексе с профессионализмом врачей долгосрочный эффект и белизну улыбки, благодаря чему пациенты обретают уверенность в себе. Для записи на визит необходимо связаться с менеджерами клиники, согласовать удобную дату и время.