ДТЭК заявляет о недостоверности информации, озвученной топ-менеджером Sany в адрес компании

Информация, озвученная генеральным директором Sany Heavy Equipment Чжан Чжихонем в адрес компании, является недостоверной. Об этом сообщает "Сегодня".



Как говорится в сообщении компании, ДТЭК требует опровергнуть данную информацию.



В случае отсутствия опровержения компания оставляет за собой право обратиться в суд для защиты чести и деловой репутации.



За 14 лет ДТЭК инвестировал в добычу угля более $3,3 млрд, включая закупку горнодобывающего оборудования у ведущих мировых производителей. Все закупки осуществляются в соответствии с тендерной процедурой на электронной торговой площадке.



Два проходческих комбайна EBZ-160 производства "Xiangtan Huaxing Material Co.,Ltd." (Китай) были приобретены компанией в 2017 году и с тех пор находятся в промышленной эксплуатации на предприятиях ДТЭК Павлоградуголь и ДТЭК Добропольеуголь. Вопросов к качеству работы техники у компании нет, подчеркнули в компании.



Ранее генеральный директор китайской компании Sany Heavy Equipment заявил, что компания ДТЭК якобы закупила в КНР некачественное горно-шахтное оборудование по очень низкой цене.

