Луценко уволил своего зама

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил Евгения Енина с поста заместителя генпрокурора после его заявления об отставке, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



"Уволен еще 26 числа", - сказала Л.Сарган агентству "Интерфакс-Украина".



Как сообщалось, 25 апреля 2019 года заместитель генпрокурора Украины Е.Енин написал рапорт об отставке "по собственному желанию". Он отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

