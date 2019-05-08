В Украине появился День отца

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца, который будет отмечаться в третье воскресенье июня.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Отмечается, что данное решение принято для создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей.



Ожидается, что реализация документа будет содействовать популяризации семейного способа жизни, формированию ответственного отцовства и материнства.