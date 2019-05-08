Особенности организации и основные виды сетевого маркетинга

Сетевой маркетинг – это популярная современная форма продажи товаров и услуг. Она базируется на организации целой системы дистрибьютеров, в обязанности которых входит привлечение клиентов и партнеров для дальнейшего сотрудничества и увеличения финансовой прибыли. Сегодня большой популярностью пользуется MLM – многоуровневый сетевой маркетинг.

Основные преимущества сетевого бизнеса

Основное преимущество сетевого бизнеса – отсутствие необходимости открывать магазин и нанимать обслуживающий персонал. Все товары приобретаются по рекомендациям бывших покупателей, способствующих организации торговой системы. Образованная структура является лучшим средством для получения пассивных доходов. В сетевом маркетинге можно выделить много положительных сторон:

минимальные стартовые вложения в развитие будущего бизнеса;



возможность получения хорошего опыта в коммерческой сфере;



гарантия реализации качественной продукции, так как все товары проходят тщательную проверку;



отсутствие ограничений в получении финансовой прибыли;



создание источников пассивного дохода;



свободный график трудовой деятельности;



возможность саморазвития.

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Основные виды сетевого маркетинга

В коммерческой сфере существует несколько видов сетевого маркетинга. Классический или линейный вариант предусматривает приглашение к сотрудничеству неограниченного количества людей. Его чаще всего используют успешные компании, которые длительное время работают с бизнес-сфере. Бинарный маркетинг – это возможность каждого человека приглашать только 2 клиентов в свою первую линию. Его основным преимуществом считается возможность получать процентные начисления с неизвестных нижестоящих партнеров. В бинаре главной задачей каждого участника является своевременное занимание выгодной позиции.



В матричном маркетинге количество агентов первой и второй линии ограничивается. При всех заполненных ячейках структуры ее участники получают определенное вознаграждение. Матрица считается непрерывным процессом, который постоянно возобновляется после получения выплат. Многие современные компании предпочитают функционировать, используя различные виды сетевого маркетинга. Главный секрет успеха – это приглашение к сотрудничеству большого количества деловых партнеров.