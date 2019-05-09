Трепанация памяти

Что мы отмечаем 8 и 9 мая? День памяти и примирения или день Победы? Если примирения, то с кем? Между собой, имея в виду советскую армию и УПА? Или с немцами (бывшими фашистами)? Почему нам говорят, что 9 мая – это идеологический праздник зависимости от России, а 8 мая – это символ нашего единения с Европой? Откуда взялась вся эта чушь, которая запутала и так замороченный народ? И как на самом деле отмечает Европа: празднует или скорбит?



Посмотрите на эту фотографию. Это праздничная церемония в Париже 8 мая 2015 года в честь 70-летия Дня Победы. На что она больше похожа — на парад победителей или панихиду? Вопрос риторический, а кто-то, возможно, скажет, что и провокационный.



Конечно, налицо все атрибуты праздника: отмечают именно день ПОБЕДЫ, а вовсе не день скорби. Франция считает себя победителем во Второй мировой войне. Хотя ее освободили от оккупации союзники, пока Советский Союз оттягивал на себя основные силы фашистов на восточном фронте.







Конечно, скорбь присутствует как элемент памяти, причем повсюду. Западная Франция, в частности Нормандия, где проходили основные европейские сражения Второй мировой — это сплошной музей. Музей трагической эвакуации войск в Англию, о котором мы все знаем из нашумевшего в 2017 году фильма “Дюнкерк”. Фильм номинировался на 8 премий «Оскар», и в итоге взял три из них. А еще это музей нормандской операции (или «Оверлорд») – высадки союзников в июне 1944-го на пляжи Нормандии. Об этом в 2018-ом тоже был снят одноименный фильм.



Кроме того, Франция — это музей оккупации. Каждый дом, где происходили трагические события (аресты, расправы, пытки) над участниками Сопротивления, мирными жителями или евреями отмечен мемориальной доской, а часто и государственным флагом. Идешь вот так по провинциальному нормандскому городку и видишь тщательно оберегаемую память войны. Вот здесь, в этом доме гестапо замучило патриотов.







А это военное кладбище, где похоронены американские и английские солдаты, которые освобождали Францию. Поразительно, что нет в принципе братских могил. Есть безымянные. Но у каждого погибшего свой персональный “столбик”. И свежие венки из живых цветов. Хотя это было не в мае, а в октябре. Цветы здесь всегда. Круглый год. А вместе с ними шокирующая глаз стерильная чистота, идеальный газон. Самое меньшее, что мы можем сделать для мертвых — не сорить на их могилах.







День Победы в Великобритании называет Victory Day, в Штатах – V-E Day. Это похоже на покаяние? Или больше на день Победы? Да, англичане более сдержаны в своих эмоциях, чем французы. Никаких намеков на веселое торжество. Ежегодно 8 мая у Кенотафа – обелиска в центре Лондона, воздвигнутого в память погибших в двух мировых войнах, – проходит специальная церемония возложения венков, которую, как правило, проводит наследный принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская. Музыканты исполняют музыку 40-х годов. Парад не устраивают (в Англии он проходит в ноябре в День поминовения).



В общем, как бы мы не крутили, но победители все-таки считают день капитуляции Германии днем своей победы. Для них он – 8 мая, поскольку они пляшут от Акта о капитуляции Третьего рейха, подписанного в Реймсе 7 мая 1945 года. От СССР подпись ставил генерал Иван Суслопаров, который получил выговор от Верховного главнокомандующего за самоуправство. Кто такой Суслопаров, с точки зрения истории? Не знаете? И я не знаю.



А имя маршала Георгия Константиновича Жукова, который принял общую капитуляцию в Берлине (точнее, в его пригороде Карлсхорсте) 9 мая в 00:43 по московскому времени знают все. Европа считает, что капитуляция была подписана по второму разу и относится к этому как к ритуальному действу, имевшему целью удовлетворить особо пожелание Сталина.



Но и западные историки признают, что капитуляция 9 мая подписана более высокопоставленными фигурами со всех сторон, включая и немцев. Напомню, что со стороны “пораженцев” свою подпись поставили генерал-фельдмаршал Кейтель, представители люфтваффе и кригсмарине. Так же под документом есть подписи представителей США, Великобритании и Франции.



Означает ли это, что 9 мая — праздник, доставшийся нам по наследству от Советского Союза и прочно укоренившийся в нашем менталитете? А почему бы и нет? У французов свои традиции, у англичан — тоже. Мы должны не копировать их, а не исходить из своего, привычного, родного, традиционного. 9 мая — это не советский и не российский день Победы над фашизмом, это наш день Победы. Мы с ним выросли. Так нас воспитали деды-прадеды, потому что для тех, кто помнит войну — непосредственно или по рассказам очевидцев — это день святой и ничем не заменимый.



И вопрос тут не в дате, а в отношении к войне, которую переименовали из Великой Отечественной во Вторую мировую. Хотя для нас она точно — Великая Отечественная, начавшаяся в 1941-ом. А для Европы — Вторая мировая, стартовавшая в 1939-ом.



Понятно, что в попытке заставить Украину отмечать (не праздновать, а именно печально отмечать, – автор) Вторую мировую, новейшие идеологи подтягивают тему присоединения Западной Украины в 1939-ом и т.п. Но присоединение земель и война с фашистами — это две большие разницы.



И коль сказали “А”, нужно было сказать и “Б” и заменить 9 мая вторым сентября. Почему? Потому что 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан Акт о капитуляции Японии. И мы (в смысле СССР) в этом тоже участвовал.



Но перепрограммировать память настолько радикально невозможно при самом большом желании. И максимум к чему стремится власть — сдвинуть выходной с 9 мая на 8-е, чтобы праздновать не с Россией, а с Европой. Так это нам объясняют.



Но загвоздка в том, что мы не Европа. В Европе к ветеранам войны — особое отношение. У французских ветеранов с 1944 года есть свое ведомство – Министерство по делам бывших военнослужащих и жертв войны. Средняя пенсия по линии этого ведомства (без надбавок и помощи специализированных ассоциаций) составляет 1400 долларов. Но помимо этого ветераны Второй мировой получают ежегодную выплату в размере 770 долларов. Помимо этого есть много ассоциаций и фондов ветеранов войны: фонд Линии Мажино, фонд слепых, фонд борцов Сопротивления, фонд высланных из Франции, фонд Де Латру (маршал, который высадился в Провансе, – автор). Они осуществляют свои выплаты, предоставляют льготы и страховки. Существует система госпиталей и домов престарелых для ветеранов, система поликлиник, психиатрических клиник. Вся помощь и уход в них – полностью бесплатны.



В Великобритании поддержкой ветеранов занимается подразделение Министерства обороны – Агентство по делам военнослужащих и ветеранов (Veterans UK). Размер пенсии ветерана в Великобритании напрямую зависит от воинского звания и тяжести ранений. Ежемесячные выплаты колеблются от 2200 до 10 000 долларов. Если есть необходимость, то государство дополнительно оплачивает ветерану сиделку.



В США вопросами социального обеспечения ветеранов занимается специальный департамент, созданный еще в 1930 году (в 1989 году он получил статус министерства). Система помощи ветеранам насчитывает 152 больницы, 800 поликлиник и 126 единиц по уходу на дому.



Льготы для ветеранов всех военных конфликтов, в которых принимали участие США, включают компенсации по инвалидности, специальные надбавки к пенсии, страхование и расходы на погребение. Пенсия ветеранам войны в среднем составляет 1500 долларов.



Не отстает от стран-победителей и Германия: ветеранам вермахта государство обеспечило безбедную старость и высокий уровень социальной защиты. В зависимости от звания и заслуг размер пенсии воевавших во Второй мировой войне ветеранов колеблется от 1600 до 9000 долларов. Например, пенсия младшего офицера составляет 2700 долларов. Вдовам погибших начисляют по 440 долларов.



Ветераны могут рассчитывать на бесплатную двухразовую госпитализацию в течение года, а, бывшие военнопленные на неограниченное количество госпитализаций. Также Германия частично оплачивает бывшим солдатам вермахта посещение мест, где они воевали, в том числе и за рубежом.



При этом вопрос военных преступлений аккуратно заглаживается. Официальная позиция такова — во всем виноват Гитлер и правившая партия нацистов. А солдаты и офицеры "выполняли уставную военную службу в соответствии с правилом ее прохождения до 9 мая 1945 года".



Обратите внимание — не до 8 мая, а до 9-го. Немцы четко знают, когда фашизм был побежден и капитулировал. Соответственно снимается и вопрос: перед кем? Кому сдались немцы — СССР или союзникам?



P.S. Время неумолимо. Пройдет еще несколько лет и мы похороним последнего солдата Второй мировой и Великой Отечественной. Что делать с памятью — вытирать или оставить? Что делать с мозгами нового поколения, для которого война 1941-1945-го такая же далекая как для нас, 40-летних, Первая мировая?



Не знаю, как решим мы, но Европа свой выбор сделала. В маленьком провинциальном городке, фактически — селе под Парижем возле местной церкви мы нашли тщательно оберегаемую жителями могилу английских летчиков. Судя по надписи на могильной плите, все они погибли в июне 1944-го. Предположительно, это был экипаж одного самолета упавшего недалеко от этого села. За могилой ухаживают дети из местной школы. Так как когда-то делали мы — советские пионеры. В вазе всегда живые цветы. Мы застали маки — но не забвения, а памяти. Это и есть европейский выбор. А какой выбор сделает Украина относительно Дня победы — история покажет...











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