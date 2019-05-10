Умер Сергей Доренко

Врачи назвали острую сердечную недостаточность предварительной причиной смерти журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщил в четверг источник в медицинских кругах. "Когда умирает человек на улице, медики автоматом ставят причину "острая сердечная недостаточность". В случае Доренко — это лишь предварительная версия. Причину смерти покажет только вскрытие", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что "за минуту причину не узнать, не стоит воспринимать всерьез подобные сообщения".



Доренко умер в четверг в Москве. Как сообщал источник, журналист ехал на мотоцикле, ему стало плохо, после чего он упал. По словам собеседника РИА Новости, смерть носила естественный характер и не была следствием ДТП. Позже информацию о кончине журналиста подтвердила радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой был Доренко.



Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста.



"Беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", — написал Собянин в твиттере.

