Трамп заявил, что сдерживает воинствующий нрав своего помощника Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что только он может сдерживать нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который давно и прочно пользуется репутацией "ястреба".



В Белом доме журналисты попросили президента США прокомментировать сведения о том, что тот недоволен разработанной своим советником стратегией США по Венесуэле. "У него жесткая позиция по этой ситуации, но это нормально. Честно говоря, я сдерживаю [нрав] Джона, что довольно удивительно", - отметил Трамп.



"Я единственный, кто его сдерживает. Это нормально. Мои [помощники] придерживаются разных взглядов. У меня есть Джон Болтон, а также другие люди, которые немного более миролюбивые, чем он. Мне нравится Джон",- подчеркнул президент.



Ранее газета The Washington Post сообщила, что глава вашингтонской администрации жаловался своим помощникам на то, что Болтон хочет втянуть его "в войну" в Венесуэле.

