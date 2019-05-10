Лагард обсудила с Зеленским поддержку Украины со стороны МВФ

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудила с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение поддержки фондом украинской экономики, она также находится в постоянном контакте с действующим президентом Украины Петром Порошенко, рассказал в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель МВФ Джерри Райс.



"Я могу подтвердить, что мадам Лагард находится в контакте с мистером Зеленским по вопросу его избрания в качестве президента Украины. Она подчеркнула (в ходе общения с ним), что МВФ готов продолжать помогать Украине и противостоять трудностям, которые она встречает на своем пути. В то же время, она (Лагард) находится в контакте с действующим президентом Украины Порошенко. Она поблагодарила его за плотную кооперацию и выразила надежду, что прогресс по этой линии продолжится", - сказал он.

