Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание Героя Украины

Главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку 9 мая присвоено звание Герой Украины. Об этом сообщается на сайте президента. "За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: