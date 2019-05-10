Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание Героя Украины
Главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку 9 мая присвоено звание Герой Украины. Об этом сообщается на сайте президента. "За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Грицаку Василию Сергеевичу - Председателю Службы безопасности Украины", - говорится в документе, подписанном Петром Порошенко.
Источник: Strana.ua
09:27