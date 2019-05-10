Москалькова сообщила о возвращении на Украину рыбаков, задержанных в Крыму

У полномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, которые были задержаны в Крыму в сентябре 2018 года, освобождены.



Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что моряки уже находятся на территории Украины. По ее словам, они были задержаны еще в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ РФ во время швартовки моторной лодки из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш.



"Граждане Украины — рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, задержанные 10 сентября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, освобождены из-под стражи и в настоящее время уже находятся на родине", - передает слова Москальковой сайт омбудсмена.



Она подчеркнула, что решение суда наглядно показывает гуманность нашего правосудия, его неравнодушие к судьбам людей и их близких. "Именно поэтому Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина, постоянно контролировали условия содержания и соблюдение прав граждан Украины, содержавшихся в пенитенциарных учреждениях России", - говорится в сообщении.



Добавляется, что осенью прошлого года результатом этой работы стало возвращение домой команды российского судна "Норд" и восьми украинских моряков с судна "ЯМК-0041", а весной нынешнего года - освобождение еще двоих украинских рыбаков.



"Эти события широко освещались в СМИ. Поэтому с большим удивлением мы восприняли слова уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека госпожи Денисовой об ее участии в процессе возвращения моряков на родину. С искренним сожалением вынуждены констатировать, что подобные заявления это не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

