Лукашевич призвал СММ подготовить доклад о национализме на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) организации подготовить тематический доклад о проявлениях национализма и неонацизма на Украине.



"Вновь обращаем призыв к СММ подготовить тематический доклад о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии на Украине и осуществлять самый тщательный мониторинг ситуации в этой сфере. Особенно актуален этот призыв сегодня, в эти часы, когда огромное количество людей по всей Украине выходят на мирные марши в память о героях Великой Отечественной войны", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.



По его словам, в конце апреля в городах Западной Украины с подачи местных властей прошел целый ряд мероприятий, приуроченных к годовщине создания украинской дивизии СС "Галичина", на эту тему проводились детские конкурсы и спортивные соревнования.



"Расчет делается на подрастающее поколение - ему упорно навязывают искаженное восприятие истории, заставляя поклоняться нацистским коллаборационистам. К чему приводят подобные эксперименты по исторической и нравственной дезориентации народа, хорошо известно. Не замечать этого, делать вид, что все в порядке - крайне опасно", - подчеркнул постпред.

