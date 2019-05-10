Туск надеется на последовательный проевропейский курс Зеленского

Глава Евросовета Дональд Туск заявил в четверг на полях саммита ЕС в Румынии, что рассчитывает на последовательное проведение избранным президентом Украины Владимиром Зеленским проевропейского курса, но нужно время, чтобы это проверить.



"Пока трудно оценивать, но то, что слышал, указывает на его готовность продолжать проевропейский курс. Я надеюсь, что он будет последовательным, но нам нужно больше времени, чтобы проверить это", - сказал Туск журналистам после окончания итоговой пресс-конференции, отвечая на вопросы.



В конце апреля Туск сообщил о "хорошем телефонном разговоре" с Зеленским, в котором "заверил его в неизменной поддержке Украины Евросоюзом".

