Леди Гага эпатировала нарядами гостей Met Gala

Певица Леди Гага посетила ежегодный бал Института костюма Met Gala, на котором в очередной раз шокировала гостей своей эпатажностью. Она продемонстрировала целый перформанс на красной ковровой дорожке, в итоге раздевшись до нижнего белья. Об этом пишет Vogue.



Каждый из четырех нарядов, в которые была облачена певица - это творение рук ее друга Брэндона Максвелла.



Изначально она появилась на лестнице в платье с гигантским бантом и восьмиметровым шлейфом цвета фуксии. После этого, расстегнув его, она предстала в черном корсетном наряде.



Сняв его, она оказалась в ярко-розовом, облегающем фигуру наряде в пол. А завершился перформанс Леди Гаги тем, что она разделась до нижнего белья, усыпанного сверкающими кристаллами.





