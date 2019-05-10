Диетологи доказали, что сало является суперпродуктом

Зарубежные эксперты открыли для себя исключительную пользу сала. По словам диетологов, в день необходимо потреблять 10-30 граммов свежего сала, не боясь высокой калорийности продукта. Как отмечает "Российская газета", в сале есть арахидоновая кислота. Это омега-6-ненасыщенная жирная кислота, способная улучшать работу головного мозга, сердца и нормализовать обмен холестерина.



Также сало богато витаминами А, D, E, что делает его незаменимым для поддержания здоровья костей. А вот копченое сало, напротив, вредит телу. Специалисты советуют максимально сократить его потребление. Если у человека нет болезней, ему стоит ограничиться несколькими ломтиками копченого сала в месяц.



Если есть болезни почек, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, необходимо полностью исключить копченое сало из рациона. Что касается свежего сала, его стоит потреблять без хлеба и в первой половине дня как энергетически насыщенный продукт. Хранить сало диетологи советуют не в морозилке, а в основном отделении холодильника и очень недолго.

