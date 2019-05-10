Соевый белок способен снижать уровень холестерина

Это заявление сделал Госпиталь Святого Михаила в Торонто, передает Science Daily. Между тем, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, как раз, собирается удалить сою из списка полезных для сердца продуктов.



Канадские же ученые провели анализ ранее выходивших исследований, касавшихся влияния сои, и заявляют обратное. По их словам, соевый белок снижает уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина") на 3-4% у взрослых людей.



Это не очень много, но вполне ощутимо для самочувствия человека. Более того, если заменить в рационе продукты, богатые насыщенными жирами и холестерином, соей, возможно добиться еще большего снижения показателей холестерина. Таким образом, сою можно вполне считать полезной для сердца, заявляют ученые.

