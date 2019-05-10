Волкер: Украина должна провести амнистию и дать Донбассу особый статус

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что реинтеграция территорий Донбасса в Украину может произойти в случае выполнения Минских соглашений украинской и российской сторонами.

"В конечном счете мы хотим, чтобы жители Донбасса жили в безопасности, чтобы там была восстановлена экономика, чтобы они имели возможность заботиться о себе и своих семьях, чтобы государство там предоставляло все необходимые услуги и чтобы люди вернулись к нормальной жизни", - сказал он в интервью Русской службе BBC.



Отвечая на вопрос о том, верит ли он, что это произойдет при президенте США Дональде Трампе и президенте РФ Владимире Путине, Волкер выразил мнение: "Это, безусловно, может произойти, в этом нет сомнений. Но это потребует от России вывести свои войска и чтобы прекратилось существование так называемых самопровозглашенных республик, чтобы была восстановлена нормальная работа украинских муниципальных структур".



В то же время, по его словам, украинской стороне предстоит выполнить свою часть Минских соглашений.



"Украинцы должны выполнить свою часть, что подразумевает соблюдение перемирия, хотя сейчас им это сложно выполнить, поскольку по ту сторону линии фронта воюет Россия; провести амнистию по отношению к тем, кто совершил преступления, которые являются частью этого конфликта; должны пройти местные выборы; а территориям должен быть присвоен особый статус, как это и сказано в Минских соглашениях", - сказал спецпредставитель Госдепа.



Он также выразил надежду, что будет возвращение к вопросу о миротворческой миссии ООН, потому что "она могла бы стать необходимым транзитным механизмом, позволив гарантировать выполнение Минских договоренностей со всех сторон".



Отвечая на вопрос о том, считает ли он осуществимой идею новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского об обмене удерживаемых по принципу "всех на всех", Волкер заметил: "Это было бы потрясающе. Это тот шаг, который Украина последовательно предлагала и при президенте Порошенко. Российская сторона никогда не желала осуществить полный обмен пленными. (…) Думаю, со стороны России было бы хорошим жестом освободить украинских моряков, задержанных в международных водах в Керченском проливе в ноябре 2018 года".



Кроме того, по его мнению, затем мог бы последовать договорной обмен удерживаемыми между Украиной и Россией.



"Есть еще ряд предложений, в частности продолжительное прекращение огня, которое длилось бы дольше, чем все, что было до настоящего момента. Дальнейшее отведение тяжелого вооружения также было бы очень хорошим шагом. Еще одним шагом вперед было бы обеспечение действительно безопасного прохода на нескольких действующих КПП через линию разграничения. И многое другое, что обсуждалось ранее, но никогда не было выполнено. Возможно, сейчас есть шанс вновь вернуться к этому", - предположил он.



Говоря о возможности введения новых санкций со стороны США в ответ на указ Путина об упрощении получения гражданства России для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Волкер сказал: "Мы обеспокоены и рассматриваем это как провокацию, которая точно противоречит плану по реинтеграции этих территорий назад в Украину, как сказано в Минских соглашениях. (…) Я ничего не исключаю и в дальнейшем, но пока никаких решений по этому вопросу не принято".

