Нужное для возвращения имени Жукова проспекту в Харькове число голосов быстро набралось

Электронная петиция с требованием вернуть имя маршала Жукова проспекту и станции метро в Харькове, набрала 5000 голосов по состоянию на 21:30, 9 мая. Петиция опубликована на сайте городской администрации.



Напомним, петиция была зарегистрирована 8 апреля. Ее автором указан Клименко Игорь Сергеевич. В обращении говорится:



"Нужно честно смотреть правде в глаза — Харьков освободила советская армия под командованием маршала Жукова.



Требуем от городского совета и мэра города вернуть память о маршале Жукове в город — станция метро и проспект имени Жукова должны существовать в Харькове!".



Ранее Накануне глава Харькова сам просил горожан поддержать эту петицию. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Facebook.



"Я сделаю все зависящее от городской власти, чтобы воплотить предложенное в жизнь", — говорилось в посте Геннадия Кернеса.



"Считаю, что маршал Жуков имеет право на жизнь. Имеет право его имя носить любой проспект или улица. Я работаю в рамках действующего законодательства", — так мэр Харькова Геннадий Кернес пояснил свою позицию.

