Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на закон о госязыке на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал организацию отреагировать на принятый на Украине закон о государственном языке.



Он подчеркнул, что принятый Верховной Радой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" противоречит национальному законодательству и международным обязательствам Украины, в частности, идет вразрез с Конституцией и законом "О национальных меньшинствах".



"Необходима четкая реакция ОБСЕ на подобные законодательные инициативы Киева, создающие все новые разделительные линии в украинском обществе. Призываем международные институты, в том числе Венецианскую комиссию Совета Европы и Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств высказать оценку соответствия языкового закона международно-правовым стандартам. Показательно, что украинские власти, несмотря на рекомендации, не пожелали направлять его на соответствующую экспертизу", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.



Постпред также указал на то, что в ходе рассмотрения проекта допущены и процедурные нарушения. "Проигнорированы рекомендации главного научно-экспертного управления Верховной Рады о необходимости уточнения ряда формулировок, которые не отвечают требованиям юридической определенности", - отметил Лукашевич.



В апреле парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни - он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать законопроект, как только он ему поступит.

