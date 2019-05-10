Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.



Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенном в четверг.



В настоящее время Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса. "И.о. главы Пентагона Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство", - сообщила Сандерс.



"Для меня большая честь быть выдвинутым на эту должность президентом Дональдом Трампом. Если мою кандидатуру утвердит Сенат, я продолжу энергично реализовывать нашу стратегию национальной безопасности", - написал Шанахан в Twitter.



В июле 2017 года он стал первым заместителем министра обороны США. С января текущего года исполняет обязанности шефа Пентагона в связи с уходом в отставку Джеймса Мэттиса. До этого Шанахан в течение 31 года работал на корпорацию Boeing.

