Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенном в четверг.

В настоящее время Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса. "И.о. главы Пентагона Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство", - сообщила Сандерс.

"Для меня большая честь быть выдвинутым на эту должность президентом Дональдом Трампом. Если мою кандидатуру утвердит Сенат, я продолжу энергично реализовывать нашу стратегию национальной безопасности", - написал Шанахан в Twitter.

В июле 2017 года он стал первым заместителем министра обороны США. С января текущего года исполняет обязанности шефа Пентагона в связи с уходом в отставку Джеймса Мэттиса. До этого Шанахан в течение 31 года работал на корпорацию Boeing.