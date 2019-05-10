Джадд Трамп стал чемпионом мира по снукеру

Британский снукерист Джадд Трамп добился самого крупного успеха в карьере, став триумфатором чемпионата мира-2019.



В финале главного ивента сезона 29-летний англичанин одолел титулованного ветерана Джона Хиггинса со счетом 18-9 и взял реванш за финал ЧМ-2011.



Первая сессия прошла в равной борьбе: финалисты взяли по четыре фрейма. На старте следующей сессии Хиггинс придавил Джадда 125-очковой серией, но в итоге только раззадорил соперника. Трамп взял восемь фреймов подряд (12-5), чем предопределил итоговый успех.



На старте третьей сессии Хиггинс сорвал максимальный брейк и так и не приблизился к Джадду.



Далее Джадд тоже шел на максимальный брейк и потерпел неудачу.Зато он оформил 100-й сенчури чемпионата мира и 10-й и 11-й сенчури финали – и то, и другое стали мировыми рекордами.









В решающей четвертой сессии Джадду нужно было взять всего два фрейма, и он управился с задачей быстро.



Прежде финал ЧМ-2011 оставался лучшим результатом Джадда. Трамп еще по два раза проигрывал в полуфиналах и четвертьфиналах.



Победа над Трампом в 2011-м принесла Хиггинсу четвертый, но последний титул чемпиона мира. Джон дошел до финала ЧМ третий год подряд и опять проиграл.



