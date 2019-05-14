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Вышел первый трейлер фильма "Оно 2"
Американская кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма ужасов "Оно 2". Картина станет продолжением ремейка экранизации одноименного романа Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году.
Действие второй части фильма происходит спустя много лет, когда члены Клуба неудачников повзрослели. Герои будут вновь противостоять древнему злу в лице клоуна Пеннивайза.
Главные роли в продолжении сыграют: Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Энди Бин, Джеймс Рэнсон, Исайя Мустафа и Джей Райан. Шведский актер Билл Скарсгард вновь сыграет роль клоуна Пеннивайза.
Режиссером ленты выступил Андрес Мушьетти. Премьера запланирована на 5 сентября 2019 года.
Источник: Корреспондент
13.05 13:31