На Эльбрусе установили табличку с именами погибших от обстрелов в ЛНР детей

Табличку с именами погибших в результате военной операции в Донбассе детей самопровозглашенной Луганской народной республики установили альпинисты республики на одной из вершин Эльбруса, сообщил журналистам пресс-секретарь федерации альпинизма и скалолазания ЛНР Алексей Шевченко.



"Девятая экспедиция "Восхождение к подвигу" подходит к своему пику. Команда ветеранов туристов-горников осуществила одну из главных целей мероприятия – установила памятную табличку с именами детей Луганщины, погибших от украинской агрессии", — рассказал Шевченко.





Он уточнил, что памятный знак с именами детей установили на вершине высотой 3 тысячи 721 метров, которую в 2018 году назвали "Дети Луганщины". По словам Шевченко, на месте, где установлена табличка, проходит популярный туристский маршрут на перевал Терскол.



"Всем будет хорошо видна наша мемориальная табличка. Туристы обязательно прочтут имена погибших детей", — сказал пресс-секретарь федерации.

