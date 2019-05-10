Особенности карповой рыбалки

Техника ловли: во многом техника зависит от используемого инвентаря. Существует много вариантов, но мы рассмотрим самые популярные из них.

1. Ловля на фидер, подробнее здесь. Это прекрасная альтернатива дорогим моделям. Главное преимущество такого способа заключается в его универсальности. Благодаря прикрепленной кормушке вы приманиваете рыбу. С фидером даже у новичка будет большой улов.

2. Пружина. Это самый бюджетный вариант. Такой метод ловли карпа использовался очень давно и считается настоящей классикой. Он очень простой в использовании и не требует материальных затрат.

3. Бойл. Это шарик из приманки (сочетание разных круп). Подходит для приманки как карпа, так и мелких рыбешек. Если вы хотите поймать именно карпа, делайте шарик побольше, его мальки просто не смогут проглотить.

4. Кукуруза. Все рыбаки знают, что карп любит вкус и запах кукурузы. Поэтому такая приманка гарантирует вам настоящий успех.

5. Поплавочная удочка. Она показывает более продуктивную рыбалку, чем популярный в наше время фидер. Это связано с тем, что зачастую карп плавает именно возле берега.

6. Червь. Живая наживка встречается куда реже растительной. Но, стоит отметить, что на живность карп клюет в разы охотнее, чем на зерно.

7. Соска. Благодаря такому способу вы можете забросить удочку и не волноваться, что наживку смоет водой, а крючки рыба как бы всасывает.

8. Макуха. Традиционный метод ловли карпа. Главное преимущество подобного метода заключается в результативности рыбалки.

9. Донка. Благодаря подобному методу вы можете не только предложить карпу наживку, но и приманить его на любом расстоянии от берега. Принцип такой удочки напоминает фидерную.

Выбор карпового удилища.

Это довольно сложный процесс. При выборе стоит обращать внимание на следующие параметры:

1. Водоем.

Для рыбалки в искусственных водоемах выбирайте классические удилища, так как можно не бояться зацепов. Если же речь идет о прудах или озерах, стоит выбирать удилища, позволяющие дальность заброса, так как возле берегов может накапливать мусор или коряги.

2. Длина.

Мужчины большого роста могут выбрать удилище длиной до 4 метров в то время, как человек среднего роста ограничиться длиной удилища 3,6 метра.

3. Модель.

Если вы ездите на рыбалку 1-2 раза в год, нет смысла тратить деньги на профессиональное оборудование. Также при выборе стоит обратить внимание на размер ручки, карповое удилище, подробнее тут, должно удобно лежать в руке. Если есть возможность проверьте удобство непосредственно в магазине.

Выбираем леску.

Это незаменимый атрибут любой удочки. При выборе стоит обратить внимание на материал. Бывают следующие разновидности:

нейлоновый монофил;

флюорокарбон;

плетеный шнур.

Как показывает практика, при ловле крупного карпа шнур просто рвется. Поэтому, если вы охотитесь на карпа с весом в 10 килограмм и выше, лучше всего использовать модели из нейлона.

Толщина. Стоит отметить, что чем меньше толщина лески, тем дальше ее можно забросить. Классической считается толщина лески 0,3 миллиметра. Этого вполне достаточно, чтобы поймать рыбу весом до 15 килограмм. Если вы планируете ловить рыбу по крупнее, стоит выбрать более толстую леску.

Цвет лески.

На цвет лески необходимо обращать особое внимание. Она не должна быть слишком яркой, чтобы не отпугнуть рыбу.

Оптимальный цвет:

коричневый;

серый;

темно-зеленый;

черный и пр.

Крючки.

Для ловли карпа стоит выбирать соответствующие крючки. Прежде всего, обратите внимание на остроту. Проведите крючком по ногтю – если он не цепляется, покупать его не стоит.

Что касается размера, то при ловли карпа стоит использовать крючки в размерном диапазоне от 2 до 8. В остальном же выбор индивидуален и зависит от водоема, ваших навыков и других факторов.

Цвет может быть как классическим серебристым, так и черным.

Варианты наживок для ловли карпа.

Как вы поняли, карпа нельзя назвать вегетарианцем. Несмотря на то, что это мирная рыба, от белковой пищи он редко отказывается.

Червь.

Выползок.

Опарыш.

Мотыль.

Личинка ручейника.

Насекомые.

Мясо других рыб и морепродукты.

Как видите, к рыбалке на карпа стоит готовиться очень тщательно, если вы хотите получить большой улов.