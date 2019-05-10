Лидер венгерской партии ратует за автономию Закарпатья - СМИ

Лидер венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Томаш Шнайдер недавно посетил Закарпатье, где сделал несколько неоднозначных заявлений, передает закарпатское издание Mukachevo.net. По информации издания, Т.Шнайдер посетил Береговский район области, куда, по словам венгерского политика, его пригласили жители села Вары.



Согласно сообщению, во время визита лидер венгерских праворадикалов заявил, что в долгосрочной перспективе "хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию".



Это нужно, по его словам, чтоб решать важные вопросы на месте, а не ждать решений Киева.



Т.Шнайдер указал на важность экономической автономии Закарпатья. "Чтобы деньги, заработанные в Закарпатье, оставались в регионе, а не шли в Киев", - говорится в сообщении издания.



В заметке отмечается, что Закарпатская область по итогам 2017 года на 73% является дотационной, поэтому слова венгерского политика выглядит откровенным популизмом.

