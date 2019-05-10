Глава НАБУ пришел на допрос в Генпрокуратуру

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в пятницу, 10 мая, пришел на допрос в Генпрокуратуру, сообщает УНН. "Я все-таки решил прийти, потому что повестку увидел в СМИ. Официально ни я, ни НАБУ эту повестку не получали", - сообщил он.



Как известно, Сытника вызвали для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного преступления по части первой ст.365 УК Украины.



По данным СМИ, допрос связан с возможным превышением главой НАБУ служебных полномочий после эпизода с опубликованной записью, на которой человек с голосом, похожим на Сытника, признается в поддержке Хиллари Клинтон на президентских выборах в США 2016 года.

