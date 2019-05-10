Таиланд отменил запрет на экспорт слонов

Власти Таиланда отменили запрет на экспорт слонов. Об этом сообщила в пятницу, 10 мая, газета The Nation.



Отмечается, что распоряжение может спровоцировать противоречия и споры о том, нарушает ли оно Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).



Власти страны настаивают, что новые правила будут достаточно строгими, чтобы предотвратить потенциальное злоупотребление со стороны контрабандистов.



В департаменте внешней торговли при Минторге заявляют, что ведомство сняло запрет от 2009 года и 10 апреля издало новые правила, регулирующие экспорт одомашненных слонов и продуктов, связанных с ними. Правила экспорта должны быть утверждены в этом году и соответствовать строгим условиям, чтобы гарантировать, что они не нарушают соглашение СИТЕС или другие законы о сохранении животных, добавил он.



"Слонов и продукты, связанные с ними, можно экспортировать только для исследовательских и дипломатических целей, а также для обмена между академическими институтами и музеями", - пояснили в министерстве.



В соответствии с новым регламентом Департамент национальных парков, охраны дикой природы и сохранения растений будет нести ответственность за проверку и утверждение разрешений на вывоз этих животных. Регулирование будет действовать до тех пор, пока законопроект о слонах не будет принят и не станет законом.



По данным Департамента нацпарков, в семи лесах Таиланда обитают порядка 4 тысяч диких слонов, а также сотни домашних, которые в основном используются в туристической индустрии. Численность диких слонов в последнее время увеличивается на 7% ежегодно.

