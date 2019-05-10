В Украину вернули $3 млн "денег Януковича" - Минюст

С кипрских компаний, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, взыскали 55 млн гривен и миллион долларов. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 10 мая.



"Возврат средств в пользу государства Украина состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ Укргазбанк, - отметила Глущенко.



Она уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствами в сумме 55 342 762,37 гривен и 1010 072,39 долларов США.



Напомним, в феврале генпрокурор Юрий Луценко сообщил о конфискации 1,5 млрд грн, которые будут направлены на поддержку армии.



По словам Луценко, деньги Януковича хранились на 100 счетах. Как разъяснил генпрокурор, эти средства, украденные разными способами на территории Украины, выводились из страны через ряд оффшорных юрисдикций и попадали во "всемирную мойку".



В то же время, адвокаты Януковича отрицают причастность к конфискованным стредствам.

